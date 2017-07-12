香港財經 時事脈搏

通訊事務管理局公布，今日批准新城電台的股權結構變動申請。是次申請涉及新城電台向兩名新股東Metro Investment 1 Limited(Metro Investment 1)及Metro Investment 2 Limited(Metro Investment 2)發行有表決權股份。Metro Investment 1及Metro Investment 2是兩家在香港註冊成立的公司，由李嘉誠(佔50%)及李澤鉅(佔50%)共同擁有。

新城電台通知通訊局其批准的股權結構變動於今年5月22日生效，Metro Investment 1及Metro Investment 2自該日起各自持有新城電台25.5%有表決權股份，而新城電台原來的股東Hutchison Commercial Broadcasting Limited及其思有限公司各自持有的有表決權股份則由50%減至24.5%。

長和(00001)發言人表示，新城電台股東與股權結構改動純粹是為符合通訊局規定。李嘉誠與李澤鉅兩人所持新城電台股份屬特別股，只有投票權而無資產或股息權。改由李嘉誠與李澤鉅名下私人公司去持有新城主要目的純為協助新城符合通訊局規定。現在的改動對新城的運作、新城的聽眾以及集團的權益完全沒有影響。