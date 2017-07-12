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今日 13:18 香港財經

一田上半年超市銷售增3% 百貨銷售仍微跌

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一田百貨行政總裁黃思麗表示，上半年超市銷售額增長3%，但百貨銷售額仍微跌，部份原因是沙田店裝修，料裝修最快明年會完成。

對於上半年零售市道，雖然業界人士指市道復甦，但她認為未見「V」型反彈，現時普遍零售商仍靠促銷推動。她指出，對於下半年零售市道持樂觀審慎態度，期望新店會推動整體銷售。

位於將軍澳新店於本周五開幕，她表示，新店投資逾5700萬元，是一田第9間超市分店，店內約有逾六成為日本貨，她預計新店人均消費與觀塘超市分店相若，而回本期約3年。

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