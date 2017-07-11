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今日 17:02 香港財經 港股直擊

債券通首周 渣打助4國內客戶發390億債券

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渣打銀行表示，「債券通」推出首周，共有7家公司通過「債券通」第一批發行債券，發行總額430億元(人民幣‧下同)。其中，渣打協助中國農業發展銀行、國家開發銀行、中國長江三峽集團、中國鋁業公司成功發行390億元的債券。

這4家公司所發行的債券佔目前通過「債券通」發行債券規模的90.7%。

渣打中國企業及金融機構部總經理魯靜表示，「債券通」為海外投資者配置境內債券提供更多便利，將為中國債券市場引入更多中長期投資者，從而豐富投資者的類型，降低國內發行人的融資成本。

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