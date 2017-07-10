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信銀國際首席經濟師廖群表示，人民幣滙率進一步穩定，視乎美滙指數及利率走勢，預料人民幣兌美元今年底見6.9，2018年及2019年每年再眨值2%。預料下半年人民銀行會開始放鬆資本管制政策，並有助香港人民幣資金池，若人民幣繼續企穩，宏觀經濟條件改善，香港人民幣資金池將很快見底回升。

廖群指出，中國官方將於下周一公布第二季經濟數據，按4月、5月的GDP及6月PMI情況，估計第二季GDP可達6.9%、不會低於6.8%，若政策沒有變化，走勢可持續至下半年。然而，內地政府定下全年GDP目標6.5%左右，應該不希望GDP升穿6.7%，因為不利去產能及去槓桿，故預期人民銀行將於本月重新審視政策並作出收緊。

另外，信銀國際公布，第三季信銀國際跨境銀行需求指數為56.1，按季跌1.1，反映內地至香港的跨境銀行需要的增長速度，在第三度明顯下跌。

其中，企業需求分指數與個人需求分指數亦走低，分別為54.2及63.8，按年下跌1.3及0.4，表明企業需求受內地對外直接投資(ODI)放緩的影響，回軟幅度更為明顯。

廖群表示，第三季企業跨境銀行需求明顯回軟，主要歸因於今年上半年，內地對外直接投資額大幅下降。同時，去年下半年以來，內地監管當局加強ODI的管制，直接導致與ODI相關的跨境需求，包括貸款、結構性融資與債券發行需求的放緩。