2017年7月7日
港股直擊
香港財經
即巿股評
信報投資研究部首席經濟及策略師呂梓毅表示，投資者上半年的選股策略主要是大市值的強勢股，踏入下半年，可繼續此選股策略。他更提出恒指綜合指數強勢股策略選股準則，包括市值達10億港元以上、每日成交量達100萬股以上等。
國指周漲5%迎戰A股復市
今日信報
美新職位突減3.3萬 股市借勢回吐
【信報月刊】殯葬政策荒謬 土葬有位無人知
10月多重利好 恒指蓄勢衝高
信析
｜
今日信報
時勢造真牛 最驚有獨狼
李海潮
｜
今日信報
投資海外物業前要做足功課
盧艷萍
｜
財富管理
科網巨企能力愈大責任愈大
StartupBeat
HK can be a neutral hub for cross-border data flows
Herbert Chia｜ EJ Insight
北京確保配套與住宅同步建設同步交付
中國財經 ｜ 昨日 17:30
徐英偉:安老服務人手緊張 倡先釋放本地勞動力
時事脈搏 ｜ 昨日 17:12
傳真社:逾九成領展停車場月租較房委會貴
時事脈搏 ｜ 昨日 16:18
國際民航組織譴責北韓射導彈威脅航空安全
時事脈搏 ｜ 昨日 18:04
日本便利店將用無人機送炸雞
時事脈搏 ｜ 昨日 16:08
劉怡翔明起訪杭州三天 出席港鐵會議
時事脈搏 ｜ 昨日 16:21
越南峴港市市委書記被免職
時事脈搏 ｜ 昨日 17:53
白韞六屯門推廣防貪宣傳 對貪污「零容忍」
時事脈搏 ｜ 昨日 16:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞