香港財經 時事脈搏

港鐵(00066)主席馬時亨在電台節目上表示，現屆政府僅就任數日，已就高鐵營運協議作積極回應，有信心高鐵營運權會交予港鐵，港鐵亦準備了一個700人的員工編制。而營運協議亦可在預見的將來簽訂，但不能保證在未來一、兩個月就能簽訂。

對於「一地兩檢」問題，馬時亨指出，高鐵香港段預定在明年第三季通車，惟「一地兩檢」的方案仍未有結果，他笑言「『一地兩檢』最好噚日搞掂咗佢」，又指「一地兩檢」可令港人更快捷、方便到達內地的廣州北京等地。若無「一地兩檢」，高鐵香港段的經濟效益便會大打折扣。

他又強調，政府花800多億元興建高鐵香港段，希望與內地，甚至全世界接軌，「英國都搞緊高鐵，由倫敦去伯明翰」，他相信以港人的務實態度，民意會支持「一地兩檢」。

至於「一地兩檢」會否破壞「一國兩制」，馬時亨以不是法律界人士為由，不作評論。不過，他表明若高鐵只是直通車，香港將會被邊緣化，又認為深圳等地的科技早已拋離本港，香港應把握高鐵的機遇，與內地接軌。

馬時亨又提到，行政長官林鄭月娥建議動用港鐵股息補貼長途客，亦已定了大方向。地鐵與政府現已開始一起磋商如何落實。他強調，這措施一定會落實，而港鐵現時所提供的優惠也不會減少。

另外，馬時亨表示，對新任運輸及房屋局局長陳帆有信心，形容他做事迅速、不官僚，又讚揚他十分熟書、勤力。

他又形容，林鄭月娥新政府「開局開得好靚，點嘅位都點得好靚」，而她今早所提出的教育新資源方案，各黨派都全力支持。