香港財經 時事脈搏

機場管理局公布，截至今年3月底止全年權益股東應佔溢利82.76億元，按年跌0.99%；收益則按年上升2.44%至186.27億元。

期內，香港國際機場在三項航空交通數字創新高。其中，客運量上升1.1%至7050萬人次，首度突破7000萬人次；飛機起降量亦上升0.1%至41.04萬架次；貨運量則增加6.7%至460萬公噸，令香港國際機場連續第7年成為全球最繁忙的貨運機場。

機管局表示，為應付未來航空交通需求，擴建香港國際機場成為三跑道系統的工程已於去年8月啟動，並會提升一號客運大樓的設施。