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人民網連續兩日發表評論文章，批評騰訊控股(00700)旗下手機遊戲《王者榮耀》令玩家沉迷，不斷發放負能量，並扭曲價值觀及歷史觀，又認為當局加強對「社交遊戲」的監管刻不容緩。

騰訊股價今日曾挫5.1%，低見266.4元，收市跌4.1%，報269.2元，超過一個月低，收市市值跌至25514.86億元，較上日收市大跌1099.45億元。

人民網首篇評論文章批評《王者榮耀》不斷在釋放負能量，又認為遊戲內容架空及虛構歷史，扭曲價值觀及歷史觀，過度沉溺會令小孩在精神和身體上被過度消耗，認為目前內地對遊戲市場的監管滯後。文章指出，近期出現多宗悲劇，包括有學生因為玩遊戲被父親教訓後跳樓， 亦有女孩購買裝備刷卡超過10萬元人民幣……到底是遊戲娛樂了大眾，還是「陷害」了人生，恐怕在賺錢與傷人並生時，更值得警惕。

人民網下午再度發表評論指，對「社交遊戲」的監管刻不容緩。文章表示，遊戲不是天然的惡，但監管是少不了的關鍵環節。特別是當移動互聯網的普及化、大眾化程度愈來愈高，手機不僅成了人體的延伸，更是作為一種移動終端集納了各種各樣的功能，如果不從源頭、過程中把好關，很容易讓用戶深陷其中而不能自拔，最後受害的就不止用戶一人。

文章認為，「社交遊戲」的監管不該只堵不疏，而應樹立「大監管」理念，遊戲製作方的源頭設限、政府部門的審核監管、家庭成員的陪伴監護等，一個不能少。

騰訊官方微信賬號發布遊戲製作人李旻表示，騰訊集中了整個公司的力量，在建設整個保護未成年人系統。