香港財經 時事脈搏

本港零售市道有回暖跡象。羅兵咸永道零售及消費品行業亞太區中國及香港主管合夥人鄭煥然表示，受惠財富效應及内地訪港客數目回升，預計今年奢侈品及珠寶市道見底，明年會復甦。

鄭煥然指出，奢侈品銷售會推動整體零售市道，加上化妝品市道平穩向上，預期今年零售額會有1%至2%增長，而明年或會有6%至7%增長，零售額增至4800億元。

他認為，本港人口只有700多萬人，消費規模有限，要推動零售增長須靠内地訪港旅客，他建議放寬「一周一行」簽證，而現時本港迪士尼樂園擴建，亦有助吸引旅客來港。