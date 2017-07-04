香港財經

對於本港的金融科技發展速度相對內地慢，財政司司長陳茂波認為，這是由於兩地環境有差異。

陳茂波接受電台專訪時稱，內地開設信用卡或銀行戶口都不及香港方便，造就內地早期在金融科技投入更多資源，金管局會在安全和可控的環境下，繼續探索金融科技發展。

回顧回歸20年來本港的銀行體系發展，陳茂波表示，即使經歷多次起伏，香港金融系統仍穩健，銀行資產質素良好，對經濟起了很大的穩定作用。他形容，自回歸以來，銀行業成為「百業之母」，即使中小企曾經歷困難，政府亦有推出借貸擔保計劃，與銀行共同支持企業度過難關。