香港財經 中國財經

「債券通」的「北向通」今日開通，中國外滙交易中心表示，「債券通」首日交易活躍，共有19家報價機構、70家境外機構達成142筆成交，總成交額70.48億元(人民幣‧下同)。

中國外滙交易中心稱，交易以買入為主，共買入128筆，涉及金額49.04億元。交易券種涵蓋國債、政策性金融債、政府支持機構債券、同業存單、中期票據、短期融資券和企業債等各種類型。

繼「滬港通」、「深港通」後，內地與香港的互聯互通由股票擴大至債券，兩地「債券通」今日起正式試行，早上在港交所舉行開通儀式。

行政長官林鄭月娥在儀式上致詞時表示，「債券通」開通，標誌着內地與香港資本市場互聯互通，對兩地來說是互惠共贏，將有利推進內地金融市場對外開放，及鞏固香港國際金融中心地位。「債券通」開通後，會密切留意計劃運作情況，適時研究擴展「南向通」。

人民銀行副行長潘功勝出席儀式時稱，「債券通」是體現中央支持香港鞏固金融中心地位的決心，內地債市的市值十萬億美元，屬全球第三大債市，相信「債券通」未來會獲得很大的增長。目前對「南向通」未有明確時間表，日後會按「北向通」運作情況，與市場需求適時評估。

港交所(00388)行政總裁李小加表示，日後將會有其他互聯互通計劃，交易所會做好平台，吸引更多不同產品到本港平台交易。

中銀香港資產管理固定收益首席投資官阮卓斌指出，由於「債券通」渠道相對便捷，料未來投資內地債市的情況會有很大躍進。若內地債市被納入國際的債券指數，推算會帶動未來境外對內地債券需求達2000億美元。

渣打香港行政總裁禤惠儀稱，隨着進入中國銀行間債市的渠道有所改善，預期海外投資者持有的中國在岸債券在下半年會增加1000億元，年底會升至9500億元。