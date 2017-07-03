香港財經

差估署數據顯示，本港樓價指數連升14個月，並連續7個月創新高；而中原CCL更升穿160點水平，同樣創歷史新高。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，難以判斷樓價是否已見頂，期望往後樓價能有序調整，又指目前銀行有足夠能力管理樓按風險。

洪丕正接受媒體訪問時認為香港樓價高，希望有一個有秩序性的，緩減升幅，令樓市較為健康。他稱，從銀行業角度來看，現今風險接受力度是可以的，因為新造樓宇按揭，貸款與估值比率普遍都是低於五成，在國際層面都是安全及保守水平。

洪丕正指出，現時金融業資產負債表穩健，有助抵禦市場波動，但會密切留意全球央行貨幣政策轉變，對資金流向的影響，並提醒市場要留意資金流向帶來的風險。他解釋道，經過差不多10年的時間，未來全球央行有一個很大，在資金上的量化，令資金走向一定會產生很大波幅，無論是在滙市、債市或股市上，都不能夠忽略這些大量資金走向所引致的風險，並要作好相關準備。

對於金融海嘯後，銀行的監管大幅收緊，洪丕正指出，未能確定監管過嚴的情況是否已去到尾聲。與20年前比較，今天的監管需求包括很多反恐或反洗黑錢，不同範疇的監管有所增加，並會出現周期性的過嚴或過鬆。他稱，不希望在香港發展中有過嚴監管，令有些應該發展的不能發展。