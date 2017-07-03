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債券通「北向通」今早開通，港交所(00388)舉行「債券通」開通儀式。

行政長官林鄭月娥在儀式上致詞時表示，「債券通」開通，標誌着內地與香港資本市場互聯互通，是內地首次容許海外投資者投資內地銀行間債券市場，對兩地來說是互惠共贏，將有利推進內地金融市場對外開放，及鞏固香港國際金融中心地位。

林鄭月娥稱，「債券通」開通後，會密切留意計劃運作情況，適時研究擴展「南向通」。

人民銀行副行長潘功勝表示，「債券通」開通是內地和香港的進一步互聯互通，更便利全球投資者參與內地市場。香港具有作為國際金融中心的優勢，是內地金融業對外開放的窗口，而進一步互聯互通，亦體現中央支持香港長期繁榮穩定的決心。

金管局總裁陳德霖稱，「債券通」啟動是繼股市互通互通後的另一個重要里程碑，亦是國家支持香港國際金融中心發展的另一個重要舉措。隨着內地資本賬開放及人民幣國際化，將增加境外機構配置人民幣資產的需求，內地近年積極有政策促進境外機構參與內地債市，相信今次可吸引更多境外機構參與內地債市。

他指出，金管局過去致力開拓金融基建，由即時支付結算系統，以致債務工具中央結算系統(CMU)，為本港的金融發展提供扎實根基，在「債券通」渠道下，CMU與內地的債務託管登記機構連接所構建的新基建，為境外合格機構以高級託管方式結算及持有內地債。

港交所主席周松崗稱，「債券通」的啟動是金融市場發展的重大突破，鞏固香港作為國際金融中心地位，並提供新的渠道，讓國際投資者可透過快速、高效及便捷的渠道，參與這個全球第三大的債券市場，吸引國際投資者進入內地債市的重要渠道，提升內地債市的價格發現及流通量。

他又表示，港交所與中國外滙交易中心合資成立的債券通公司，將為北向進入內地債市的境外機構提供支持協助。