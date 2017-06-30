「債券通」將於7月3日(明天)正式開通。中銀香港(02388)副董事長兼總裁岳毅表示，「債券通」推出，是香港與內地共贏的重要政策。
岳毅稱，「債券通」推出，不僅為境外投資者投資境內債券市場提供更多便利和選擇，進一步帶動內地債券市場開放和國際化；同時也將為香港的債券市場和人民幣業務發展增添新動力，是一項互惠互利、香港與內地共贏的重要政策，影響深遠。
岳毅表示，中銀將繼續發揮人民幣清算行獨特優勢，通過高效便捷的跨境系統基建，為「債券通」的順利運作提供全面的支持。
「債券通」將於7月3日(明天)正式開通。中銀香港(02388)副董事長兼總裁岳毅表示，「債券通」推出，是香港與內地共贏的重要政策。
岳毅稱，「債券通」推出，不僅為境外投資者投資境內債券市場提供更多便利和選擇，進一步帶動內地債券市場開放和國際化；同時也將為香港的債券市場和人民幣業務發展增添新動力，是一項互惠互利、香港與內地共贏的重要政策，影響深遠。
岳毅表示，中銀將繼續發揮人民幣清算行獨特優勢，通過高效便捷的跨境系統基建，為「債券通」的順利運作提供全面的支持。
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