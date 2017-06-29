香港財經

金管局公布，截至5月底止，外滙基金總資產3.8萬億元，按月減少236億元，其中外幣資產減少147億元，港元資產減少89億元。

外幣資產減少，主要是因為已購入但未結算的證券交易減少，但有關減幅因外幣投資組合的估值收益及以港元購入外幣而被部分抵消。港元資產減少，主要是因為財政儲備提取存款及出售港元以換取外幣，但有關減幅因香港股票投資的市值上升而被部分抵消。

貨幣發行局賬目顯示，5月底的貨幣基礎1.65萬億元，按月減少36億元。貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額減少。