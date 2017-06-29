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今日 18:28 香港財經

零售管理協會料今年零售額持平或增1%

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香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，本港樓市股市暢旺，對於消費氣氛有正面作用，整體的消費氣氛良好，而5月份食品及百貨有增長，可能與百貨公司舉行感謝周大減價有關，但衣服鞋類銷售額下跌，感到較為失望。

他表示，零售商對於6月份持正面看法，雖然6月份天氣差會影響市民出外消費，但去年基數較低，在基數效應情況下，6月份零售額或會持平。

今年首5個月零售額下跌0.7%，他預計，上半年零售額可能錄得少許跌幅，下半年零售市道較好，零售額或會錄得增長，估計全年零售額會持平或有1%的增長。

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