港股直擊 香港財經

不經不覺，香港回歸了二十年。年方弱冠，古代男子年屆二十便須舉行冠禮，象徵由家中孺子長大成能夠承擔社會責任的成年人，謂「弱冠之年」。

回望過去二十年回歸的發展，及展望金融形勢大棋局的演進，往後香港的發展有兩點值得憂心和關注：(1)實體經濟裹足不前、增長長期給比下去；(2)若然美國國債在利率正常化進程觸發債價顯著的下挫甚至泡沫爆破，香港將曝露於前所未有的衝擊。

驟眼看，MSCI香港指數市值較回歸前升逾4.5倍，尤其近兩年本港股市市值一再抽升，非常強勢。另外，香港外滙儲備於過去20年更大增4.8倍，位居全球第8，還有名義國民生產總值(GDP)回歸迄今累積增長89%等等，都讓香港回歸後的經濟實力看起來很不錯。根據瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)的2017年世界競爭力年報，香港更成功蟬聯全球最具競爭力的經濟體，確實可喜可賀。然而，没有對比就沒有傷害。

曾經一同被捧為「亞洲四小龍」的新加坡雖於股市市值與外滙儲備上稍為落後於本港，但新加坡的經濟於2004年開始突飛猛進，GDP總量過去20年累積增長近2倍[圖1]。換言之，把本港經濟增長年率3.32%與星洲的5.75%拼作一起，高下立見。這更突出香江近年只因水浸而推高資產價格，而實體經濟不進則退的現象。那麽，若非香港近年大力推動基建刺激GDP增長，香港將呈現怎樣的光景？

至於第二點，外滙基金所持債券之重，將是一大隱憂。因應利息上升和強美元，外滙基金2016年第四季投資債券虧損高達177億港元。而該次債市回調可能只屬輕量級別。若美國聯儲局加息步伐大於預期，甚或縮減資產負債表，都在測試市場對美債的信心。

2007/08年金融海嘯的衝擊，乃美國以至環球金融市場步入量寬(QE)新時代。聯儲局浪接浪的量寬政策(最後一輪量寬政策在2014年10月完結)，其實變相印銀紙，令美國貨幣基礎由2008年至2014年底激增約3.8倍。美國(連同其他主要央行)放水期間，令海量資金湧入香港，香港同期的貨幣基礎同樣有約3.2倍的增幅(註：隨後因為人民幣2015年8-11滙改衝擊，湧入香港的資金進一步攀升；迄今貨幣基礎激增逾4倍，增幅甚至較美國的更大)[圖2]。由於聯滙的關係，外滙基金持有的美債數額亦水漲船高。

截至2016年底，本港外滙基金所持債券總值高達2.47萬億港元，佔外滙基金總資產的68%，料當中大部份為美債。(根據美國財政部數據，香港持美債的總金額至2017年首季為止約2019億美元，換算約為1.57萬億港元，屬全球第9大美債買家。)

非經常時期用非經常手段救市或許無可口非，但聯儲局恍若中了量寬毒咒般，在隨後經濟不算十分差的情況下繼續推出大劑量的貨幣政策－－QE(所以有評論認為聯儲局QE1後再推量寬的目的是托股市)。問題是，央行們開展量寬政策猶如金融實驗，已把(美債)債息推向異常偏低的位置，美國國債延續長達逾三十年的牛市。

目前聯儲局正開始另一個金融實驗，就是利率(或貨幣政策)正常化。無人能保證退市行動可以順利進行，市場反應難估。一旦債息爆升，十年長債債息甚至向上突破3%長期下降通道頂線，意味運行逾三十年的債市牛市壽終正寢，預料資金勢將大規模流出債市市場，令債息進一步飆升[圖3]。

若如是，港元資產將面對以年計的資產萎縮的壓力，加上美債泡沫若然爆破，香港外滙儲備必出現大蒸發，香港資金流出的壓力將會更快和更大。

再者，聯繫滙率制度的利弊參半。雖然聯繫滙率有效減緩金融危機當下對本港經濟、滙率的衝擊，但穩定的港滙變相加深港元計價資產價格的回調幅度及長度，包括樓價、股市等[圖4]。金融海嘯後，美國實施超低息政策，本港貨幣政策因而未能透過加息來壓抑樓市過熱，甚至息率長期維持異常偏低水平，令資金更為氾濫，某程度造就本地樓價節節攀升。那麼，如果美債醞釀30年的泡沫真的被戳破，資金流向逆轉，本港資產價格可能要面對更深幅度、更長期的調整。

總括來說，二十年來本港實體經濟無大長進，市民肯定百般滋味在心頭。除了金融市場「水浸」以外，本港經濟發展實際乏善可陳，未能追貼環球增長步伐，更是不進則退。長遠而言，特區政府必須在民生、經濟發展追落後，更須及早籌謀應對外在貨幣政策變化，否則恐怕連「窮到只有錢」之名亦將失去。

信報投資研究部