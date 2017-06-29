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今年是香港回歸20周年。港交所(00388)行政總裁李小加接受媒體訪問時表示，回歸20年，香港成為中國最主要的離岸資本聚集中心，解決了中國要錢、世界資金要中國產品的需求。至於未來20年將出現重大變化，香港要轉型以迎接中國資本出口的時代，包括通過互聯互通將「中國的錢、世界的貨」帶來香港。

對於內地不斷開放市場，不少人擔心香港會逐漸被邊緣化，李小加稱，香港過去多年所累積的獨特優勢，不容易被取代，未來香港應擁抱內地資本出口時代來臨的機遇。他說，內地已由過去缺乏資金，轉變到今日資本出口的時代。香港要把握這個機遇，就要擴大兩地的互聯互通。

他表示：「未來的20年我們的轉型，就是要迎接、擁抱中國資本出口時代的到來，不再是簡單的一個進口和聚集的一個時代。這時候，我們不再是給中國光是聚集資金，而是幫助中國的資金進行全球的配置。」

對於市場擔心互聯互通令港股「A股化」，李小加回應稱，香港市場增大，自然有不同種類的股票，並無只讓內地企業來港上市。他又指香港不可能脫離中國，單獨搞國際化，也不可能脫離國際化，而能在中國保持競爭力。

繼「滬港通」、「深港通」和「債券通」後，李小加沒有透露下一步是否推出「新股通」，強調港交所希望促成一些大的標誌性事件，以帶來示範效益，例如全力推動沙地阿拉伯國營油企沙地阿美(Saudi Aramco)來港上市，認為香港市場具足夠的吸引力，應對各方需要。