香港財經

財經事務及庫務局局長陳家強表示，過去5年，證監會共收到12宗涉及沽空研究報告的投訴，當中包括指有關報告包含虛假或具誤導性陳述，又指證監會並不會就個別投訴的細節作出評論。

陳家強指出，證監會曾經對發沽空報告的人士或機構進行調查，重點通常在於是否有人士或機構，進行屬違法的操縱交易或無擔保沽空活動，以及沽空報告是否載有虛假或具誤導性的陳述。

他強調，若報告看似有據可依，證監會亦會以開放的態度，調查有關上市公司是否曾經發出虛假或具誤導性的資料。