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今日 13:19 香港財經 中國財經

中港簽兩CEPA協議 推動企業合作

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香港與內地簽署兩份更緊密經貿關係安排(CEPA)協議。

商務部副部長高燕與財政司司長陳茂波，簽署內地與香港《CEPA投資協議》和《CEPA經濟技術合作協議》，即日起生效。

陳茂波表示，明天是CEPA實施14周年，過去香港享受零關稅優惠，總共達到60億元人民幣，有約1800間香港企業獲發證明，以便進入內地市場。

這次簽署《投資協議》，擴大CEPA投資承諾至非服務業，並附有最優惠條款，陳茂波形容是一份高水平協議。至於《經濟技術合作協議》，將「一帶一路」貿易納入CEPA框架，推動兩地企業合作。

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