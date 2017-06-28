香港財經

港股昨日爆發自2002年仙股事件以來最大規模的細價股股災，金融服務界議員張華峰指，證監會開始對市場不當行為採取行動，加上創業板改革下前景未明，觸發莊家沽貨，認為沽壓未完。

張華峰表示，證監會開始對於操控市場，以及股份過度集中，進行調查及檢控。他又稱:「創業板『先上市板』賣殼的門檻高了，所以持有這些創業板股份的莊家也就沽貨，因為前景不明朗。」

張華峰指出，沽貨目前主要集中於幾家券商，又認為在這環境下沽壓未完，將會繼續整頓一輪，至於有些未必太差的股份都因為浪潮而受到影響。