香港財經 港股直擊 中國財經

中銀發表報告表示，今年以來，香港經濟逐漸改善，在全球經濟增長略為加快，低息率、就業和資產市場穩定下，今年經濟增長料可達2.8%，較去年2%增速加快，是政府今年2%-3%經濟增長預測的中上水平。

通脹方面，由於環球通脹和緩、加上港元滙率相對偏強、勞工成本升幅保持平穩，以及早前租金升幅放緩的影響陸續浮現，預計今年全年基本綜合消費物價指數將溫和上升1.8%，低於去年的2.3%。

樓市方面，下半年住宅樓市料續溫和上升，今年全年預期將上升8%左右，惟現時樓價的絕對水平和負擔比率甚高，故外圍經濟一旦出現不可預見的負面因素，勢將拖累香港，故住宅樓市下行風險亦不容忽視。

寫字樓(特別是核心區甲級商廈)下半年料將持續向好，並跑贏其他商用物業類別，預料今年整體和甲級寫字樓的表現可看高一線，分別升約10%及12%。

商舖表現相對遜色。儘管整體商舖售價和租金最壞環境或已過去，但要重拾增長仍取決於旅遊業和私人消費的表現，故預期今年全年商舖售價將輕微上升2%。

股市方面，預期今年下半年港股總體略為上行，恒生指數或上破27000點，日均成交或達750億元。新股集資在市況向好、上市資源充足、內地企業融資需求及多元化推廣等支持下，全年可望維持1900億元水平。

中國方面，雖然經濟已出現L型平穩走勢，但未來發展還有待努力。預計下半年中國將加大財政政策力度，同時實施穩健貨幣政策以保持市場流動性，使GDP增長達到「 十三五」 規劃預定的目標。