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房屋署署長應耀康表示，政府早前評估全港22條高樓齡公共屋邨的重建可行性後，認為重建舊公屋，短中期均未能有效增加公屋供應。

應耀康指出，雖然重建長遠而言，可以增加公屋供應，但短期會減少可供編配的公屋，令房委會維持平均輪候時間約3年的目標承受巨大壓力。

他解釋，重建需時甚久，而且往往要在重建項目的較後甚至最後階段，才能提供額外單位。在目前公屋需求殷切情況下，大規模的重建計劃，只會凍結大量本來可供編配予有需要住戶的公屋單位，因此增加公屋供應方面，重建只能扮演一個輔助的角色。