香港財經

政府統計處公布，今年5月份本港整體出口按年升4%，遜於市場預期增7.9%；進口升6.6%，遜於市場預期增8.8%。

5月份，本港錄得有形貿易逆差356億元，相等於商品進口貨值的10.5%。

繼4月錄得7.1%的按年升幅後，5月份轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值為3031億元，按年上升4%。其中轉口貨值為2994億元，上升4%，而港產品出口貨值則上升至37億元，升幅為4.6%。同時，繼4月份錄得7.3%的按年升幅後，5月商品進口貨值為3388億元，按年上升6.6%。

期內，輸往亞洲出口貨值上升5.5%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升29.2%、台灣升16.7、內地亦上升3.8%。另一方面，輸往韓國和新加坡的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌9.4%和6.8%。

今年首5個月，商品整體出口貨值按年上升8.2%。其中轉口貨值上升8.3%，而港產品出口貨值則上升3.4%。同時，商品進口貨值上升9.1%。有形貿易逆差1805億元，相等於商品進口貨值的10.9%。

政府發言人表示，5月商品出口貨值按年溫和增長。輸往主要亞洲市場的出口繼續為整體出口增長提供主要動力，反映區內貿易及生產活動持續擴張。

展望未來，環球經濟改善應會繼續有利於亞洲以及香港的出口表現。然而，外圍貿易環境仍然有各種不明朗因素，包括美國貨幣政策正常化的步伐、英國「脫歐」，以及歐美在政策和政治方面的發展。此外，保護主義情緒升溫以及不同地區的地緣政治局勢緊張的風險持續。