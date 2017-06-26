香港財經

畢馬威預測，今年下半年香港IPO活動將繼續保持穩健發展，主要受到中小型集資活動的推動，幾項較大型的IPO項目將為市場注入動力，推動今年的集資總額至1700億元，全年將有80宗主板和70宗創業板IPO。

畢馬威指出，今年上半年，香港錄得69宗IPO，與去年同期錄得的38宗IPO相比，按年增約八成。不過，由於中小型IPO佔主導地位，集資總額較去年上半年的435億元，僅增長約22%至530億元。

期內，在主板的IPO中，有四分之三的集資金額少於10億元，因此拖低了平均集資規模至15億元，為2013年以來最低的上半年紀錄。

畢馬威中國資本市場發展服務組香港主管合夥人李令德預計，下半年IPO活動將繼續保持強勁，並以中小型集資規模的上市活動為主。最近展開有關提高創業板上市要求的諮詢，及隨後對現行主板上市資格標準的調整，將可能會導致期內有大量企業申請在主板及創業板上市。此外，幾宗大型IPO也將推動市場發展。

李令德認為，在全球競爭日益激烈的背景下，香港必須檢討其作為主要資本市場的地位，相信設立創新板的建議，將吸引更多初創企業、新興及科技公司來香港上市。不過，香港必須保持較高的監管標準和有力的投資者保障制度。