香港財經 港股直擊

早前電視廣播(00511)(TVB)回購風波，爆出原來內地股東、副主席黎瑞剛影響大過主席陳國強，事件的主角、CMC(華人文化控股)董事長黎瑞剛首度開腔回應，強調當日由美資基金買入股份時，同股不同權的AB股結構已經存在，「AB股不是我創造，購買時已經有，為什麼美資股東無問題，台灣股東(HTC)無問題，為什麼我這張臉孔就值得懷疑？」並重申當日申請成為TVB股東時，已向通訊局遞交應有的文件。

至於為人爭議的協議文件，黎瑞剛表示，TVB的2015年及2016年年報都有披露設有相關的協議文件，認為簽訂協議文件是很正常的事，在AB股的結構下，陳國強擁有TVB最大投票權，黎瑞剛則擁有最大經濟權，協議文件主要是保障出錢最多的股東，這是全球十分正常的做法。他表示，尊重香港現有的規例，即使將來有任何改動亦會尊重，但強調在上市公司層面，TVB是沒有違規的問題，而擁有TVB最大投票權的，就是香港人的陳國強。

市場關注TVB是否有「終極股東」，黎瑞剛表示，他是CMC的單一最大股東(擁有約26%股權)，更是決策人，有完全的控制權，包括絕大多數的投票權、過半數的董事席位，以及公司運營決策權。CMC的股東包括阿里巴巴、騰訊(00700)及其他專業的機構投資者。

對於事件發展至此，黎瑞剛表示，其實起初自己不當是一回事，因為「頭大的事有更多」，直至有媒體的報道，說成有陰謀，就覺得要關注。