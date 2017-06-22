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今日 11:54 香港財經

黃遠輝:新居屋8月揀樓

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新一期居屋今日進行攪珠，房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，新居屋共提供2057伙，另外在2014年推出的居屋屋苑中，51個貨尾單位亦將一併推售，合共2108伙。

黃遠輝指出，今次推出的彩虹彩興苑、梅窩銀蔚苑及銀河苑，面積介乎34平方米至51平方米不等，售價為139萬至385萬元。至於51個貨尾單位，面積由34至50平方米不等，將重新以市價七折推售，為245萬至345萬元。房委會攪珠後將陸續檢視成功申請者資格，並安排在8月揀樓。

他表示，新居屋合共收到10.4萬份申請，其中9.2萬多份白表申請，佔整體約88%；綠表約1萬份，佔12%。當中，綠白表單身人士申請者57%；家庭申請者佔43%，與上期居屋申請相若。

黃遠輝稱，今期居屋同樣設有配額，分別預留600個給家有長者優先選樓計劃的申請者，及100個單位予單身人士。雖然今期單身申請者比例較高，但畢竟所推售的單位有限，因此只能設有限的配額。

另外，他表示，由於近期的綠置居景泰苑有8個單位未能完成銷售合約，而有申請者可能申請了綠置居，同時亦申請居屋，故在8月安排新居屋申請者揀樓前，會先安排綠置居申請者揀選剩餘的綠置居單位。而申請者若成功揀選綠置居單位，則不再符合資格揀選新居屋單位。

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