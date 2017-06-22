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今日 09:29 港股直擊 香港財經 國際財經

長建傳爭購德國能源管理商

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路透引述消息人士報道，長江基建(01038)正參與競購德國計量和能源管理集團依斯塔(Ista)，後者的估值可能超過45億歐羅(約391億港元)。

消息人士稱，長建本月初對依斯塔提出無約束力出價，並正與加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)展開競爭。CPPIB現已持有依斯塔少數股權，與黑石集團聯手競購依斯塔的全部股權。

消息透露，目前已有多個財團加入競購，其中包括加拿大資產管理公司Brookfield的一間企業，以及加拿大安大略教師退休基金。最終要約截止日期定於7月10日左右。

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