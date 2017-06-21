香港財經

政府公布，第二批銀色債券共收到約4.484萬份有效申請，申請金額近41.84億元，相較發行額30億元，超額認購0.4倍。

銀色債券將於本周五發行，申請人最多可獲發10手。當中，有約2.69萬份申請認購9手或以下，均獲全數配發，餘下約1.79萬份申請經抽籤後，當中8870份申請可配發多1手。

政府發言人表示，為期兩年的銀色債券試驗計劃為年長投資者提供具穩定回報的投資產品，促進有關市場發展。政府稍後因應認購反應及市場情況等因素，檢視計劃成效及安排。