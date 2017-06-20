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今日 18:28 香港財經

貿發局調高港今年出口增長預測

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貿易發展局調高本港今年出口預測，由原來預測零增長上調至增長5%，主要受惠於比較基數較低及全球經濟復甦。

貿發局公布第二季出口指數由47.1升至50.1，是2013年後首次突破50的盛衰分界線，反映本地出口商信心回復正面。

貿發局研究總監關家明表示，受惠於全球貿易環境改善，本港出口表現較預期好，今年首4個月出口總額按年升9.4%，扭轉去年全年跌0.5%的形勢，故出口商對短期前景轉為審慎樂觀，並預料整體外需將保持穩健，但預期下半年香港出口增長將回落。

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