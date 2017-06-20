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今日 15:58 時事脈搏 香港財經

機管局斥70億提升客運大樓設施

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機管局行政總裁林天福宣布，陸續為機場現有設施進行多項提升項目，將於未來2至3年逐步落成，並於2020年年底前竣工，主要工程項目預算約70億元，全數由機管局內部資金支持，過往商討三跑工程時已預留更新現有設施的資金。

至於會否將成本轉嫁至旅客身上，林天福稱，機場本身有一定的盈利能力，「睇唔到有咁既需要」。

提升項目計劃在一號客運大樓與北衛星客運廊之間興建一條200米長、名為「天際走廊」的行人天橋，冀減低對接駁巴士的需求。林天福表示，現時每日有400班接駁巴士，車程不長，但隨着停機坪愈來愈繁忙，有時需等候20至30分鐘才有巴士，希望天橋落成後「一班都無」。

林天福稱，天橋工程將於第三季開始招標，由於北衛星廊正在運作，或需在晚上進行工程以減低影響。他坦言，10年前興建北衛星廊時有考慮興建天橋，但「唔同時間有唔同需要」，當時停機坪未太繁忙，故接駁巴士是最直接的方法，強調「本身唔係唔好嘅設計」，形容興建天橋是因時制宜。

至於天橋的造價，他表示，因招標緣故不便透露，有記者質疑政府近年有不少天價的天橋工程，他回應「呢個天橋同政府天橋唔係(同)一回事」。

提升項目亦包括在現有4號停車場的位置將興建一幢大樓，提供約1400個停車位。

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