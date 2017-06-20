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財政司司長陳茂波出席一個論壇時表示，粵港澳大灣區發展，為香港帶來新的增長動力，因大灣區覆蓋11個珠江沿岸發展較好的城市，總體經濟規模相等於韓國，又認為區內城市群的發展，為兩地帶來機遇。

陳茂波指出，本港作為國際金融中心，有成熟穩健的市場及資金充裕，在金融、法律及國際貿易等高增值現代化服務，具領先地位，而內地城市則在發展高端科技及製造業有優勢，雙方的合作有助推動大灣區建立創科生態系統，並帶動本港的創新科技。

他又稱，本港與深圳合作發展河套區創科園，冀吸引更多海內外人才，建科研合作基地。