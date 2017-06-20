訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:53 香港財經 港股直擊 時事脈搏

長和:李嘉誠身體非常好 現沒確切退休時間表

放大圖片

有報道指，長和(00001)主席李嘉誠計劃明年退休，長和發言人表示，李嘉誠過往都有提及退休計劃及他對李澤鉅領導集團的信心，又指李嘉誠身體健康非常好，現在沒有確切的退休時間表，如他決定了確切的退休時間表，將會正式公布。

《華爾街日報》引述消息人士透露，李嘉誠計劃明年退休，退任長和主席，並由其長子、長和副主席兼聯席董事總經理李澤鉅接捧。

報道指，李嘉誠已將退休計劃告訴給集團內部顧問，包括其兒子。他退休後，將轉任長和高級顧問。

李嘉誠身為香港首富，長和系商業王國的傳承問題一直備受關注，今年3月在業績記者會上，再被問及何時退休，李嘉誠笑稱「老早準備晒㗎喇，出年90歲，冇準備嘅話，呢個人係蠢嘅。」

他重申，如果是懶惰或者心血來潮，隨時可以把生意交託予長子李澤鉅及幾位好同事，也完全沒有問題，仍會主力打點李嘉誠基金會事務，並想好了給自己一個職位，就是Senior Advisor(集團高級顧問)。

而在上月的股東會上，小股東亦關心李嘉誠何時會退休，李嘉誠重申隨時可退下火線，因有副主席兼聯席董事總經理李澤鉅，以及其他董事在任，即使自己不在位，他們也會繼續工作，由李澤鉅頂替主席一職。李嘉誠認為公司運作成熟，對前途有信心，個人退休與否沒有太大影響。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。