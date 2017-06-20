香港財經 時事脈搏

財經事務及庫務局局長陳家強即將離開政府。對於其任內多次推出樓市需求管理措施，但樓市再現熾熱，他接受電視專訪時承認，在全球低息環境下，措施只能穩定市場，樓價的高低主要由環球經濟主導，單靠需求管理措施不能壓抑樓市。

陳家強說：「樓市那麼多年價錢這樣高，是因為全球利率低，我成日覺得這是QE(量化寬鬆)效應，令價錢升高，想上樓市民感覺好艱難。」

被問到政府是否需為樓價高負責任，陳家強回應：「我調轉講，當樓價與市民購買力脫節，尤其是一些中層人士是脫節，這可能是短期現象，樓市可能被炒起，但這現象的確政府要留意。 」

2007年由科大商學院院長，走入官場出任問責局長，10年任期，陳家強稱最令他棘手非處理政治事件，而是改革強積金制度，包括取消強積金對沖。

被問到今屆政府由2012年去到2017年，第五年才提出取消對沖方案，會否遲一點，陳家強稱：「強積金整體來說，很多東西是比較舊的，以及很複雜的，無論哪一個範疇，我覺得改革都是相對困難。」

對於前財政司司長曾俊華辭職後，陳家強署任「財爺」，惟最終中央根據行政長官提名，委任陳茂波接任「財爺」，被問到不是財政司司長會否有點心灰意冷，陳家強否認在官場意興闌珊，又說人生有不同的階段，做不同的事，他對金融科技很有興趣，未來將重回校園從事研究工作。