訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:00 香港財經 時事脈搏

陳家強:單靠需求管理措施不能壓抑樓市

放大圖片

財經事務及庫務局局長陳家強即將離開政府。對於其任內多次推出樓市需求管理措施，但樓市再現熾熱，他接受電視專訪時承認，在全球低息環境下，措施只能穩定市場，樓價的高低主要由環球經濟主導，單靠需求管理措施不能壓抑樓市。

陳家強說：「樓市那麼多年價錢這樣高，是因為全球利率低，我成日覺得這是QE(量化寬鬆)效應，令價錢升高，想上樓市民感覺好艱難。」

被問到政府是否需為樓價高負責任，陳家強回應：「我調轉講，當樓價與市民購買力脫節，尤其是一些中層人士是脫節，這可能是短期現象，樓市可能被炒起，但這現象的確政府要留意。 」

2007年由科大商學院院長，走入官場出任問責局長，10年任期，陳家強稱最令他棘手非處理政治事件，而是改革強積金制度，包括取消強積金對沖。

被問到今屆政府由2012年去到2017年，第五年才提出取消對沖方案，會否遲一點，陳家強稱：「強積金整體來說，很多東西是比較舊的，以及很複雜的，無論哪一個範疇，我覺得改革都是相對困難。」

對於前財政司司長曾俊華辭職後，陳家強署任「財爺」，惟最終中央根據行政長官提名，委任陳茂波接任「財爺」，被問到不是財政司司長會否有點心灰意冷，陳家強否認在官場意興闌珊，又說人生有不同的階段，做不同的事，他對金融科技很有興趣，未來將重回校園從事研究工作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。