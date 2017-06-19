今日 17:49
香港財經
金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在5月底為0.31厘，按月跌1點子。
金管局表示，月內存款及銀行同業資金的加權資金成本皆略為下降。
A股入摩五五波 好淡大決戰
今日信報
陳志雲人生好戲永不言CUT
梁志堅倡放寬按揭減印花稅
梁愛詩：釋法細化規定無助釋疑
金融的零和遊戲
任志剛
｜
今日信報
矽谷尋歡指南（二）
StartupBeat
What the family feuds in Hong Kong and Singapore tell us
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
英國脫歐前路難料
許長泰
｜
財富管理
【盤房來料】今日反彈再減磅
即巿股評 ｜ 今日 12:24
開市焦點:觀望A股入摩 港股暫難大升
港股直擊 ｜ 今日 08:28
蘇錦樑稱已盡力解釋港視不獲發牌決定
時事脈搏 ｜ 今日 09:40
英脫歐今談判 明言無回頭路
國際財經 ｜ 今日 09:46
周南:殖民主義洗腦150年 有港獨不意外
時事脈搏 ｜ 今日 10:39
港股抽升逾200點 重上廿天線
港股直擊 ｜ 今日 10:04
【輪證贏家】恒指牛小心為上
即巿股評 ｜ 今日 10:58
倫敦客貨車撞清真寺外回教徒 最少10傷
時事脈搏 ｜ 今日 12:02
美國為首聯軍 擊落敍利亞戰機
時事脈搏 ｜ 今日 08:30
恒指高開109點 港交所高開近2%
港股直擊 ｜ 今日 09:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞