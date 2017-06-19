香港財經 時事脈搏

召車軟件Uber委託中大傳播與民意調查中心進行調查，結果顯示，76%受訪市民認為有需要增加Uber等點對點交通服務選擇。

同時，近八成人支持政府應引入合適法律框架規範Uber，亦有同樣比例的受訪者認為這有助提升香港整體點對點交通服務的質素。

調查結果亦顯示，78%受訪者認為，政府對創新產業缺乏支持，其中年齡介乎18至39歲的組別中，超過90%受訪者認為政府在創新產業支持不足；60歲以上的受訪者亦只有一成表示認為足夠。

是次調查於今年6月7至9日進行，訪問了540位市民。