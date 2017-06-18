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今日 18:54 香港財經 港股直擊

長江集團和李嘉誠基金會已向關愛基金捐出5億

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鑑於近日關於「關愛基金」捐款的報道，李嘉誠基金會收到不少查詢。基金會借此說明，長江集團和李嘉誠基金會已按政府要求的時間表，於數年前各自悉數捐出2.5億元，合共5億元，交託「關愛基金」運作。

基金會表示，有關捐款用途細節，可向「關愛基金」或相關方面查詢，其他捐款狀況，並不清楚。李嘉誠基金會每年均進行不同的公益項目，「關愛基金」的捐款，屬於基金會的額外支持。

據了解，長江集團與基金會各付2.5億元。按照政府建議，分期繳付，並於2013年已全付了。同時，本來向商界募捐，但基金會為支持而捐款。

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