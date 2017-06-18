香港財經 時事脈搏

發展局局長馬紹祥發表網誌，回應議會內外有人經常把「大白象」的帽子，扣在政府投資的基建項目上，指政府浪費公帑，企圖影響市民對基建投資的看法，他嚴正指出這是短視和極之危言聳聽的想法。

他指出，政府推展工務工程項目的目的，是要改善市民的生活質素、提升香港的長遠競爭力和推動經濟發展，絕對是有遠見、具承擔的做法，希望市民勿被不實指控所誤導。

馬紹祥表示，最近，有人硬指跨境基建是「大白象」工程，但其所指的基建項目至今仍在興建階段，在缺乏實際的成本效益數據下胡亂指控，實在有欠公允和公信力。而且跨境基建完全符合提升本港長遠競爭力和推動經濟發展的原則，根本不存在某些人所說「為政治需要而做」的陰謀論。

另外，有些工程項目在初期規劃的階段，未必會看到長遠的社會或經濟效益，但事實是一直以來香港的基建設施每天都在發揮服務社會的功效。根據其委聘理工大學所做的研究結果顯示，當年在「機場核心計劃」內的交通運輸工程，每投入100萬元，長遠便可產生約460萬元的總體經濟與社會效益。

他又批評有個別人士聲稱政府不斷「賣地養基建」，必須指出這是妄顧事實的說法，他強調賣地的目的絕非為推展基建項目。政府有不同的安排應付基建的資金需求，賣地收入並不是唯一選擇，「賣地養基建」的謬論根本是毫無根據。