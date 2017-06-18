訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:45 香港財經 時事脈搏

馬紹祥批評基建「大白象」論是危言聳聽

放大圖片

發展局局長馬紹祥發表網誌，回應議會內外有人經常把「大白象」的帽子，扣在政府投資的基建項目上，指政府浪費公帑，企圖影響市民對基建投資的看法，他嚴正指出這是短視和極之危言聳聽的想法。

他指出，政府推展工務工程項目的目的，是要改善市民的生活質素、提升香港的長遠競爭力和推動經濟發展，絕對是有遠見、具承擔的做法，希望市民勿被不實指控所誤導。

馬紹祥表示，最近，有人硬指跨境基建是「大白象」工程，但其所指的基建項目至今仍在興建階段，在缺乏實際的成本效益數據下胡亂指控，實在有欠公允和公信力。而且跨境基建完全符合提升本港長遠競爭力和推動經濟發展的原則，根本不存在某些人所說「為政治需要而做」的陰謀論。

另外，有些工程項目在初期規劃的階段，未必會看到長遠的社會或經濟效益，但事實是一直以來香港的基建設施每天都在發揮服務社會的功效。根據其委聘理工大學所做的研究結果顯示，當年在「機場核心計劃」內的交通運輸工程，每投入100萬元，長遠便可產生約460萬元的總體經濟與社會效益。

他又批評有個別人士聲稱政府不斷「賣地養基建」，必須指出這是妄顧事實的說法，他強調賣地的目的絕非為推展基建項目。政府有不同的安排應付基建的資金需求，賣地收入並不是唯一選擇，「賣地養基建」的謬論根本是毫無根據。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。