時事脈搏 香港財經

行政長官梁振英接受中央媒體聯合採訪時回顧五年工作，他指出，四個施政重點包括房屋、貧窮、老年社會和環保問題都取得了一些進展。

梁振英指出，香港房價高、租金貴，最大的原因就是供應跟不上。特區政府過去5年通過重新規劃土地和開闢土地，增加土地和房屋的供應。他預計，未來三、四年陸續落成的房屋將達9.6萬套，比5年前他上任的時候增加50%。在扶貧、安老方面，政府設立了香港歷史上第一條官方貧困線。今年在社會福利方面的開支比5年前增加71%。香港空氣質量有所改善，藍天天數比過去增加。

提到任內遺憾，他曾提出，成立創新及科技局和文化局。但由於立法會反對派議員拉布，令文化局至今未能成立。他認為，香港是中西文化交滙的城市，是很好的推廣中國傳統文化的地方，可以繼續發揮中西文化交往平台的作用。

梁振英又表示，香港和粵港澳大灣區內的其他城市互補性很強，香港高度國際化的金融、貿易和專業服務都是強項，能在大灣區的發展中發揮重要作用。香港未來發展的另外一個機遇是「一帶一路」倡議，香港要把握好「一帶一路」、「大灣區」這兩個重大機遇，對香港未來社會經濟發展非常樂觀，充滿信心。

至於「一國兩制」，梁振英表示，過去20年，「一國兩制」在香港的實踐是成功的，在這一過程中出現一些新情況、新問題是正常的。要確保「一國兩制」在香港的落實不走樣、不變形，關鍵是要嚴格按照《基本法》辦事。這要求全社會不同階層、不同界別，各類工作人員都必須全面、準確理解「一國兩制」和《基本法》。不僅是要認識《基本法》的條文，同時也要理解條文背後的初衷和原意。

他又稱，回首過去20年，「一國兩制」沒有變，香港《基本法》沒有變，變的是香港經濟、社會的不斷發展。同時，在國家高速發展的情況下，香港的功能和作用也不斷變化。香港應該主動調整，適應新角色。