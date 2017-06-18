香港財經 時事脈搏

政務司司長張建宗在最新網誌提到，香港要由三方面入手，為長者建構更宜居、更友善、更聰明的城市。

他指出，政府要與學術機構、研發中心以及長者護理業界更緊密合作，加強在長者護理方面應用創新科技。現時政府提供多項相關資助計劃讓護理業界可以利用創新科技令設施更現代化，例如10億元的社會福利發展基金讓非政府機構提升資訊科技系統以加強服務；科技券計劃資助私營企業使用科技服務和方案以提高生產力或升級轉型；還有5億元的創科生活基金。

他認為，在運用創新科技便利長者生活時必須以用家為本，在設計和研發過程中，切實考慮長者的意見和需要。政府部門、非政府機構、社會企業和相關持份者應善用現有平台或網絡，鼓勵用家發表意見，以及讓大眾知道長者的生活需要。

而作為決策者，張建宗表示，政府應該制定更多公共政策來推動創新，鼓勵商業投資，並將技術型產品和服務商業化，從而提高老年人的生活質素。在未來5至10年間投入服務的長者設施應在服務管理和營運上應用更多科技服務和創新方案，亦應考慮以誘因鼓勵長者護理業界，包括私營界別，在服務中應用更多技術和創新服務。

此外，他又指出，本港應吸引更多海外企業將其成熟的科技產品引進香港，目前在會展舉行的「樂齡科技博覽暨高峰會」就有過百參展商介紹各式各樣適合院舍或家中使用的樂齡設備。

最後，張建宗提到上周四已向合資格人士發放「雙糧」，包括綜援、低收入在職家庭津貼、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼等，惠及140萬人，總額35億元。 當局亦將於7月1日起再次推行廣東計劃下為期一年的一次性特別安排，豁免已移居廣東省的合資格香港長者連續居港一年的規定，讓這些長者毋須每年回港， 亦可以領取高齡津貼。

他強調，香港一直以市民長壽為榮，必須確保這項值得驕傲的優勢不會成為日後的負擔。