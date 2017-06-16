香港財經

對於美聯儲加息四分一厘，銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，近來本港港元一個月銀行同業拆息(Hibor)，已由0.39厘升至0.42厘，預料在聯繫滙率及套息活動增加下，港美息率最終只會愈趨漸同。

龔楊恩慈又指，美國早已預告會縮減資產負債表規模，相信會有序進行，估計對市場不會造成很大波動。

至於樓市方面，她呼籲有意置業人士及銀行界要釐清風險，金管局已調高按揭貸款的風險權重下限，令銀行的資本成本明顯增加，相信銀行有機會調高按息，但難預測本港的加息時間表。