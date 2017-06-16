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港交所(00388)就建議設立創新板及檢討創業板公布諮詢文件。

創新板框架諮詢文件提出的建議方案，創新板將分為「創新主板」及「創新初板」兩個部分，其中「創新主板」同時開放給散戶及專業投資者，其上市門檻與主板看齊；而「創新初板」只開放給專業投資者，而上市時設最低兩億元的市值要求，無論「創新主板」及「創新初板」，均容許同股不同權架構。為了確保市場質素，創新板兩個板塊均設快速除牌機制。

至於檢討創業板及修訂《創業板規則》及《主板規則》的諮詢文件，港交所建議，創業板改名為「GEM」，不設中文名稱，建議作為獨立板塊，並取消簡化轉板程序。申請「GEM」上市規定最低市值要求由1億元增至1.5億元；最低公眾持股市值要求也相應由3000萬元增至4500萬元；現金流規定則由最少2000萬元提高至3000萬元。

同時，強制規定所有創業板首次公開招股，須包括公開發售，佔比不少於總發行量的10%；控股股東的上市後禁售期，由一年延長至兩年。

另外，港交所建議將申請主板上市的市值要求，由2億元增至5億元；最低公眾持股市值要求由5000萬元增至1.25億元，但建議毋須修訂現時的盈利要求。

文件公眾諮詢期均為兩個月，截止提交回應日期為8月18日。

港交所行政總裁李小加表示，在過去十年，香港的首次公開招股集資額一直在全球名列前茅，但全球經濟環境瞬息萬變，必須保持競爭力、與時俱進及繼續提升市場質素。

港交所監管事務總監兼上市主管戴林瀚稱，建議修訂主板和創業板規則，確保反映市場接納的標準，同時回應近期市場對創業板申請人及上市發行人的質素及表現的關注，相信創業板作為中小企業融資平台，將繼續在香港市場發揮重要作用。