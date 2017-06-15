香港財經

九倉電訊去年由私募基金TPG及MBK Partners收購後，今日終於公布改名為滙港電訊（英文簡稱WTT），而新標誌則保留鳥兒，並沿用藍及紅色。行政總裁馬惟善稱，未來2至3年內，會投放8位數字來宣傳公司新品牌，「當然是小的8位數」。他指出保留過去九倉電訊時的部分特色，希望可以令客戶有歸屬感。公司更找來香港跳高「女神」楊文蔚擔任代言人，以此突顯滙港電訊有活力，而且不斷挑戰新高。

近期市傳TPG及MBK擬擴展本地電訊業務，有意出手收購和記電訊（00215）旗下固網業務和記環球電訊，並可能透過滙港電訊完成。馬惟善表明不回應相關傳聞，但強調兩名大股東在香港唯一的電訊業務投資只得滙港電訊。至於，近年本地固網業務備受私募基金青睞，馬惟善認為，流動通訊網絡可能需要一段長時間才能夠取代固網，目前流動通訊還須固網支持，所以固網仍是一個可以穩定發展的業務。

至於，香港寬頻(01310)近期頻頻登廣告，明言要搶滙港電訊客戶。馬惟善指出，相關搶客行動已有6個月之久，但至今未見滙港電訊受到很大傷害，「對我們是零影響」。他又指商業電訊市場，與個人客戶市場不同，價格並非商業客戶的重要考慮之一，反而是可以提供多少度身訂造的服務，而這市場仍然有很大增長空間。