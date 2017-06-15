香港財經

金管局總裁陳德霖表示，香港利息在聯滙制度設計下是被動的、會有滯後，換言之，視乎美息上升，拉闊與港息差距，會帶動套息活動，這些活動加大加快後，港元流走情況會出現，令香港利率逐步跟隨美息，港息遲早跟隨美息上升。

他稱，港元按揭利息亦視乎其他因素，如銀行資金來源成本、資本計算等。他提到，最近看到有部分香港銀行將按息輕微上調，估計如果港息上升時，銀行亦會陸續將按揭利率上調。

他表示，今年初港元滙率處於強方兌換保證的7.75水平，近期回軟至7.79，甚至至7.8，這與套息活動增加有關，今次美聯儲再加息0.25厘，套息誘因加大，令更多港元流出，間接令香港流動性逐漸收緊，最終致港元利息上升，屆時按揭利率亦無可避免地上調。他強調，目前港元資金仍充裕。

陳德霖指出，金管局推出的措施非針對樓市某個階段，主要是保障銀行穩定。不過，看到樓市風險過熱增大，適當時候會採逆周期措施。

他又稱，美元是全球使用貨幣，過往聯儲局推行量化寬鬆措施，令到本土美元增加，對全球資金造成頗大影響，很多地方出現資金氾濫，尤其新興經濟體包括香港。他相信，聯儲局若一如計劃今年開始縮減資產負債表，對全球資金供應將有良性影響，並可令全球金融回復較正常情況。

陳德霖認為，聯儲局運作透明度相當高，提及縮減資產負債表的縮減規模及步伐，並提到具體落實時間要視乎經濟及就業情況，聯儲局預測美國現時經濟穩中向好，金管局亦認同，但難言會否有事件影響經濟表現，仍存在不確定性。