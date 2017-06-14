美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場幾乎肯定加息，港美息差或再擴闊，港滙持續偏弱，跌穿7.8關。
截至本港傍晚5時55分，港滙報7.8006，低見7.8007。
據財資市場公會資料顯示，本港與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(Hibor)持平，報0.3674厘。
隔夜拆息微升至0.1154厘；一星期及兩星期拆息分別報0.1973厘及0.2456厘。三個月拆息報0.7635厘。
長息方面，半年期報0.9594厘；一年期報1.384厘。
今日 18:05 香港財經
美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，市場幾乎肯定加息，港美息差或再擴闊，港滙持續偏弱，跌穿7.8關。
截至本港傍晚5時55分，港滙報7.8006，低見7.8007。
據財資市場公會資料顯示，本港與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(Hibor)持平，報0.3674厘。
隔夜拆息微升至0.1154厘；一星期及兩星期拆息分別報0.1973厘及0.2456厘。三個月拆息報0.7635厘。
長息方面，半年期報0.9594厘；一年期報1.384厘。
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