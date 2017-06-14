香港財經 時事脈搏

一封由鷹君(00041)羅氏家族羅老太(羅杜莉君)署名、打算在上月18日發表的公開信今日曝光。羅老太在公開信指出，與已故創辦人羅鷹石於30多年前在滙豐成立信託基金，但在2016年起，信託人突然不遵從和執行她所有合理的意願。經周旋後，滙豐更提出有違其與羅鷹石意願的方案，並威脅訴諸法庭，因此才對入稟控告滙豐。全文如下：

致各界友好

這幾天我家庭褢發生了一些事故。對大家做成不便和騷擾，我深感抱歉。

我先夫羅鷹石和我在五十多年前創立了鷹君集團。鷹君這名字是由我們倆的名字合併而成。

我一生含辛茹苦，篤盡母職，生活檢(儉)樸。一切都只為子女和家庭。誰都知道，我愛我的每一個子女。我希望所有子女都能成為一個有德行和能為社會作出貢獻的人。金錢和權力都是用來做好事才有其價值，否則就只會害人害己。

我和先夫在三十多年前在滙豐銀行成立了信託基金，為子女和家庭的將來作出安排。這麼多年來都運作暢順，我和先夫的所有意願都得到信託人的遵從。但自2016年起信託人突然不遵從和執行我所有合理的意願。經過了一年的周旋，滙豐更提出有違我和先夫意願的方案，並威脅訴諸法庭，以實行它此等方案。別無他法我只好向滙豐採取法律行動，拿回公道。

我專業知識不足，所以就吩咐了幾個兒女幫我處理這事情，其中幾個付出了特別多的精神和時間，我很恩(欣)慰。

我年紀雖然不小，但上天眷顧，我的精神還算不錯。我一切都知道，什麼都看在眼裏。為人父母從來都不容易，所以我在這裡必須強調，我一切的行動和決定都是經過深思熟慮，都是為了子女和家庭，希望教導他們做好人做好事。說話要老實，要有事實根據，不能亂說。孝順父母就是一個好人的基礎，千萬不能忘記。

我今次的公開聲明，就是希望杜絕一切對我本人和對幾個幫我出頭的兒女的惡意抹黑和中傷，以防止有人籍(藉)此製造輿論影響我對滙豐的訴頌(訟)。我希望社會和朋友們都看清事實，不要被誤導。我很多謝所有朋友們對我這老人家的支持和關心。

羅杜莉君

2017年5月18日