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前政務司司長許仕仁、新地(00016)前聯席主席郭炳江等人涉及的世紀貪賄案，終審法院一致裁定，駁回四人上訴。原本唯一獲准保釋的郭炳江，須即時返回監獄服刑。

今次上訴的爭論點，主要是許仕仁獲委任為政務司司長前，收取當時的新地高層850萬元，是否構成串謀公職人員行為失當罪。最終，首席法官馬道立、1名常任法官與3名非常任法官，5人一致裁定駁回上訴。

終審法院在判辭中指出，許仕仁身為政務司司長，是香港特區政府的第二號人物，他亦身兼行政會議成員，在政府政策發展中扮演重要角色，掌握高度機密資料，當中涉及與新鴻基地產有重大利益關係的事情。

許仕仁在獲委任為政務司司長前數天，收取當時新地高層850萬元，以換取他身為政務司司長期間，對有關人士持有優待傾向，交易明顯是貪污舞弊。

判辭又指，許仕仁一旦收取這筆款項，其就職期間的獨立性將徹底被削弱，無法恰當和無法獲得信任可履行公職。判辭形容，該筆款項是「黃金枷鎖」，當許仕仁同意收取這筆款項，已屬串謀作出不當行為，足以構成藉公職作出不當行為罪行中的行為元素。

郭炳江聽到裁決時神色凝重，其女兒走近犯人欄，與爸爸說了幾句。判決後，四人均坐囚車離開。許仕仁、港交所(00388)前高級副總裁關雄生，及新地前執董陳鉅源3人的囚車，返赤柱監獄繼續服刑；郭炳江亦即時由囚車押送回荔枝角收押所。

四名被告於2014年底分別被裁定串謀公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等多項罪名成立；被控串謀公職人員行為失當罪成的郭炳江判囚5年、5項罪成的許仕仁判監7年半、各有兩項罪成的陳鉅源及關雄生則分別監禁6年及5年。

郭炳江兒子、新地執行董事郭基煇在裁決後表示，尊重法庭裁決，但無奈接受，深信父親郭炳江是大意、「輪盡」、過分慷慨，是正直的人，心裏沒有絲毫行賄意圖。