香港財經

基點引述消息人士透露，中資海航集團已籌措一筆22.2億元的一年期過度貸款，用於購買所投得的啟德第4幅地皮。

星展銀行為協調行兼貸款代理行，貸款年息為香港銀行同業拆息加150個點子，綜合收益為190個點子。集友銀行以牽頭行身份加入該貸款案，借款人為海航全資附屬企業萬瑋發展。

海航原本尋求的貸款規模最高36億元，但在金管局收緊地產項目放款規定後，海航因而減貸。

海航集團於今年3月以逾74.4億元，奪得九龍東啟德發展區第1L區2號地盤，是海航在5個月內第4次在該地區投得地皮。