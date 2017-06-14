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今日 11:58 香港財經

金管局續游說中央助港拓人幣業務

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金融管理局助理總裁(外事)李永誠在ASIFMA(亞洲證券業與金融市場協會)論壇上表示，最近忙着「債券通」的籌備，並繼續游說中央監管機構給予更多政策空間給香港發展人民幣業務，希望中國進一步開放資本市場時可首先在香港拓展，同時現在與其他金融中心商討共同壯大離岸人民幣業務。

他說，不要忽視中國資本走出去的需求，雖然近期需求有些後退，但仍是真實需求，加上「一帶一路」倡議，律師樓仍然忙碌。他又提到，最近針對企業財資中心減稅後，的確吸引了一些中國企業認真考慮來港設財資中心，金管局希望推動香港的總部經濟(Headquarter economy)，同時帶來商機及就業。

倫敦市亞洲特別顧問Sherry Madera同場表示，相信「債券通」並不只限於中港互通，中國必定會和其他司法權區也做「債券通」，倫敦不會錯過協調「一帶一路」資金流的商機。她又說，上周英國大選造成了延續的不確定性，但與當地一些持份者談過後，市場其實對「軟脫歐」燃起希望。她稱，倫敦市正積極與亞洲建立關係，限於中國資本管制，與中國的監管合作要採取耐心的方式，倫敦市也和盧森堡、香港及新加坡等司法權區洽談離岸人民幣中心合作。

盧森堡代表Luxembourg for Finance總統Nicolas Madera同場表示，近期中國資本對當地的投資確有放緩，但一些策略性收購仍在繼續，包括對盧森堡航空公司及3家當地銀行的收購，因為中資銀行希望拓展私人銀行、財富管理及家族辦公室的業務。

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