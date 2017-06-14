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前政務司司長許仕仁、新地(00016)前聯席主席郭炳江等人所涉及的世紀貪賄案，4名被告的終極上訴遭駁回，原本唯一獲准保釋的郭炳江，要即時返回監獄服刑。郭炳江兒子、新地執行董事郭基煇表示，尊重法庭裁決，但無奈接受。

他質疑，為何陪審團於原審時被錯誤引導，在上訴庭或終審法院沒有被帶出來，為何陪審團可以被引導至只看上文不看下理，完全沒有看到許仕仁上任後所做的行為，以及有關款項是「找尾數」還是涉及行賄的甜頭。

郭基煇表示，深信父親郭炳江是大意、「輪盡」、過分慷慨，是正直的人，心裏沒有絲毫行賄意圖。他說：「你可以話佢當初點解沒有做好檔案記錄、點解當初做了君子協議後沒有寫低，當初有好多苦衷，不想重提，只可以說他今次學到的教訓是大意、粗疏，亦不小心，不過我可以代他講，是一點一點一點、絲毫行賄意圖都無，事實亦都證明了。陪審團的判決被引導至沒有看到(許仕仁)上任後的任何嘢，這樣也無話可說，最後亦無奈接受及尊重法庭的判決。」

他直言，沒有想到亦不知道許仕仁上任後無作申報，這是預計不到的。

郭基煇又說，昨日跟父親和家人祈禱時，談到或許有時會不明白甚至不同意神的安排，但會繼續相信並堅持，他們都相信今日是人生的新一頁，將能夠完結9年來的煩腦，並最終能向前邁進。他坦言感到不開心，但清楚知道父親會堅強並保持信仰。此外，他又感謝郭炳聯過去兩年帶領公司向前邁進。

被問及是否有心理準備父親會重返監獄服刑，郭基煇表示，任何準備都做足了，不論勝敗也好，都相信今日都是人生新一頁，新的里程碑，亦是人生漫長旅程的一日，相信神安排給其父的旅程很豐富。

郭炳江胞弟、新地主席郭炳聯離開法庭時表示傷心和失望，希望郭炳江的朋友為郭炳江及太太和其家人祈禱，讓他們有多些勇氣面對今日的裁決。